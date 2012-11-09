Стоимость офисных площадей в Киеве в октябре выросла на 0,77%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Киева в октябре 2012 года выросла на 0,81% (17 долл.) - до 2 122 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 593 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 132 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Печерском районе выросла на 1,39% (43 долл.) - до 3 132 долл./кв. м, в Шевченковском районе - на 1,04% (26 долл.) - до 2 534 долл./кв. м, в Подольском районе - на 1,20% (27 долл.) - до 2 277 долл./кв. м, в Голосеевском районе - на 0,44% (10 долл.) - до 2 272 долл./кв. м, в Оболонском районе - на 0,43% (9 долл.) - до 2 126 долл./кв. м, в Днепровском районе - на 0,55% (10 долл.) - до 1 816 долл./кв. м, в Соломенском районе - на 0,55% (10 долл.) - до 1 837 долл./кв. м, в Дарницком районе - на 0,72% (13 долл.) - до 1 809 долл./кв. м, в Деснянском районе - на 0,50% (8 долл.) - до 1 593 долл./кв. м, в Святошинском районе - на 0,97% (17 долл.) - до 1 768 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Киева в сентябре 2012 года выросла на 0,77% (16 долл.) - до 2 104 долл./кв. м.