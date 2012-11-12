Военная прокуратура требует возврата Минобороны более 4340 га земель в Одесской области

Белгород-Днестровская прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины направила в Хозяйственный суд Одесской области четыре исковых заявления о признании недействительными договоров аренды земли и возвращении Министерству обороны Украины земель обороны общевойскового полигона общей площадью 4342 га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

В прокуратуре отметили, что эти земли в 2008-2009 годах были незаконно переданы Тарутинской районной государственной администрацией Одесской области в аренду субъектам хозяйствования.