Нацкомуслуг: внедрение стимулирующей методики повысит тариф на ЖКУ до уровня себестоимости

Методики формирования тарифов на принципах стимулирующего регулирования для тепло- и водоснабжающих предприятий предусматривают повышение тарифов до уровня их себестоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента стратегического планирования и развития в сфере коммунальных услуг Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Дмитрий Арлачев.

«В данном случае речь идет о том, что тариф должен покрыть себестоимость. Только после этого можно начинать использовать (методики - УНИАН)», - сказал он.

По данным Нацкомуслуг, тариф для населения по водоснабжению в Украине в среднем покрывает около 60% его себестоимости, по теплоснабжению - около 75%.

Д.Арлачев допускает, что методики можно внедрять и без повышения тарифов, используя компенсацию по разнице в тарифах, предоставляемую государством. «Этот механизм не является высокоэффективным. Поскольку разница в тарифах считается исходя из уровня достигнутой себестоимости. Компании выгодно не исключать в этом случае себестоимость, чтобы получить большую сумму разницы. Это дискуссионный вопрос... Когда у вас тариф не покрывает затраты, внедрять стимулирование бессмысленно», - считает он.

В свою очередь первый заместитель генерального директора ПАО «АК «Киевводоканал» по экономике и финансам Анна Цыганок отметила, что для нормальной работы предприятия тариф следует повысить хотя бы на 40%, поскольку сегодня он покрывает 60% себестоимости. А.Цыганок сообщила, что предприятие готово внедрять предложенную методику. По ее мнению, первые результаты от новой методики можно будет увидеть через 2-3 года, но это будут не финансовые результаты, а повышение качества предоставляемых услуг.

Как пояснил Д.Арлачев, первое снижение тарифов может быть достигнуто через три года использования методики предприятием, поскольку на четвертый год предприятие формирует тарифы на следующие 5 лет.

«Все, что компания сэкономит на протяжении трех лет, влияет на улучшение тарифов для потребителя... Второй важный результат мы получаем, начиная с четвертого года. Когда регулятор начинает устанавливать тариф на следующий регуляторный период, который длится пять лет, тогда начинает действовать фактор эффективности»,- уточнил он.

В Нацкомуслуг напомнили, что Методика формирования тарифов на транспортировку тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями и Методика формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод базируются на принципах стимулирующего регулирования. Данные модели предусматривают, что если фактические затраты компании-монополиста окажутся ниже, то прибыль остается у компании в течение трех лет. То есть компания получает стимул снижать издержки. В течение последующих пяти лет «половина прибыли компании остается у компании, а вторая половина прибыли будет у потребителя за счет снижения тарифа».

«Первое снижение тарифа произойдет за счет того, что та экономия, которую компания достигла, будет разделена между двумя участниками», - добавил Д.Арлачев.

При этом для каждой компании вводится фактор эффективности - задание по снижению затрат.

«Если компания снижает тарифы более быстрыми темпами, то у нее остается прибыль. И эта прибыль у компании на этом этапе не изымается. То есть, ей выгодно снижать затраты быстрее, чем установлено регулятором. В последующие периоды вся эта последовательность повторяется несколько раз», - пояснил представитель Нацкомуслуг.

Д.Арлачев добавил, что в Великобритании, которая внедрила подобную модель в водоснабжении и водоотводе, с начала 2000-х годов тариф снизился в два раза, а расходы домохозяйств на оплату данных услуг - в полтора раза.

Директор департамента Нацкомуслуг сообщил, что для внедрения методик необходима их регистрация в Минюсте, а также принятие совместного решения Нацкомуслуг, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ и Министерства экономического развития и торговли. По его оценкам, внедрение методик после принятия такого решения может занять год.

Д.Арлачев отметил, что пилотные проекты по внедрению методик предусматривают, что предприятия будут формировать тарифы по двум методикам - по существующей и по новой.

Также Нацкомуслуг планирует разработать методику стимулирующего тарифа для производства тепловой энергии.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2012 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, утвердила методики формирования тарифов на принципах стимулирующего регулирования для тепло- и водоснабжающих предприятий.