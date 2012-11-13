Лондон возглавил всемирный список мегаполисов по стоимости квадратного метра жилья

Столица Великобритании - Лондон - заняла первую строчку в мировом рейтинге самого дорого жилья, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на ВВС.

"Приток в последние годы в британскую столицу многочисленных богатых бизнесменов и состоятельных лиц из стран Ближнего Востока, Китая и России привел к значительному росту спроса и цен на жилую недвижимость категории люкс", - говорится в сообщении.

В результате Лондон сейчас возглавил всемирный список мегаполисов по стоимости квадратного метра жилья.

Так, в доме по адресу Гайд-Парк, 1 стоимость квадратного метра в новой квартире составляет 103,4 тыс. долларов. “Нигде жилье не предлагают по столь значительным ценам”, - отметила радиостанция.

В другом престижном районе центрального Лондона – Риджент-парке - цена квадратного метра жилплощади составляет до 70 тыс. долларов, в районе Фитцрой – до 50 тыс.

"Лондон превратился сейчас в спокойную гавань во время геополитических штормов, которые накрыли ряд стран и целых регионов. Однако за надежную стоянку приходится платить", - замечает ВВС.