Азаров считает недопустимым принудительный перевод на индивидуальное отопление

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает недопустимым принудительный перевод квартир с централизованной на индивидуальную систему отопления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе общения с украинцами в контакт-центре правительства.

«Мы нигде и никогда не ставили задачу насильственного отключения наших людей и перехода на индивидуальное отопление. Это до нас было. Вспомните эпопею, когда на государственном уровне призывали отказываться от централизованного отопления и переходить на индивидуальное. Мы в самом начале, еще в 2010 году отменили эти решения», - сказал Н.Азаров в ответ на информацию одного из абонентов о том, что подобные факты присутствуют в некоторых регионах.

Премьер подчеркнул, что подобные принуждения являются очень необдуманным шагом. «Это абсолютно непродуманное решение. Ясно, что если котельная находится в микрорайоне, то отключение даже половины дома от этой котельной снижает рентабельность этой котельной и ухудшает условия по предоставлению услуги по отоплению. Ясно, что в данном случае мы имеем дело с определенной бюрократической волокитой», - сказал Н.Азаров.

В целом он позитивно оценил работу контактного центра и отметил, что количество обращений на сегодняшний день увеличилось почти в два раза и достигло 400 тысяч в год, в то время как за первый год - в 2009 году подобных обращений было порядка 200 тысяч.

При этом Н.Азаров отметил, что половина обращений находит положительное решение.

Напомним, согласно законодательству Украины (законы от 2008 и 2010 гг.), жители многоквартирных домов с централизованным отоплением не имеют права устанавливать индивидуальные системы отопления с отключением от централизованного независимо от качества предоставляемых услуг предприятиями коммунтеплоэнерго. Ранее, в 2005 году, такое право им было предоставлено.