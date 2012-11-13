ГИУ предоставят госгарантии на 2 млрд грн для выпуска облигаций

Кабинет министров утвердил порядок и условия предоставления в 2012 году государственной гарантии для выпуска Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) облигаций на 2 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении №1033 от 5 ноября 2012 года, текст которого размещен на правительственном портале.

Правительство уполномочило министра финансов подписать документ о предоставлении государственной гарантии в сумме 2 млрд грн для обеспечения выполнения обязательств ГИУ.

Согласно условий, ГИУ вносит в госбюджет в срок, предусмотренный проспектом эмиссии для уплаты процентов по заимствованиям, плату за предоставление госгарантии в размере 0,01% годовых остатка суммы гарантийных обязательств.

Выполнение обязательств ГИУ перед государством обеспечивается в размере не менее 100% суммы предоставленной госгарантии, в частности, правами требования ГИУ по ипотечным жилищным кредитам и кредитам, предоставленным учреждением банкам.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение планирует до декабря текущего года выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн и корпоративные облигации на 2 млрд грн.

Ранее ГИУ заявляло о планах в текущем году выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн и облигации под государственную гарантию на 2 млрд грн.

При этом в мае 2011 года Государственное ипотечное учреждение планировало выпустить корпоративные облигации на 1 млрд грн под государственную гарантию и ипотечные облигации на 500 млн грн в первом полугодии 2012 года.

Ранее выпуск корпоративных облигаций под государственную гарантию на 1 млрд грн. и ипотечных облигаций на 200 млн грн планировалось осуществить в 2011 году.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.