Минрегион готовит единый базовый закон в сфере ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства начало разработку единого базового закона в сфере ЖКХ, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, по словам первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александра Алипова, в сфере ЖКХ действует 21 закон, а некоторые из законов даже по-разному определяют терминологию. При этом любые попытки усовершенствовать действующую отраслевую нормативную базу упираются в противоречие тому или иному закону. Именно поэтому Минрегион начал подготовку единого базового закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, призванного заменить все существующие ныне.

«Мы планируем четко определить коммунальные ресурсы товаром, ввести обязательный технический и коммерческий учет и на законодательном уровне установить правоотношения, единые для всех без исключения производителей и потребителей услуг», - отметил А.Алипов.

По его словам, это устранит дублирование и противоречия в законодательстве, приведет к унификации терминов и начнет процесс дерегулирования отрасли. Также в новом законе предусматривается разделение правоотношений собственности (жилищная политика) и управления жилищно-коммунальным хозяйством (предоставление коммунальных услуг).

В Минрегионе напомнили, что на сегодняшний день вопрос жилищной политики в Украине регулируют Жилищный кодекс УССР (с изменениями, принятый 30 июня 1983 года) и Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда», а также «Об обеспечении реализации прав жителей общежитий». В частности, требования доступности и социального жилья устанавливают Закон Украины «О жилищном фонде социального назначения» и «О предотвращении влияния финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства». Вопросы управления общим неделимым имуществом регламентируют Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» (ОСМД) и «О кооперации» (ЖСК). В свою очередь, предоставление коммунальных услуг регулируют законы Украины «О жилищно-коммунальных услугах», «О государственном регулировании в сфере жилищно-коммунальных услуг», «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», «О теплоснабжении», отдельные вопросы регулируются Жилищным кодексом УССР, законами Украины «Об отходах», «О местном самоуправлении», «О защите прав потребителей», «Об энергосбережении», «О трубопроводном транспорте» и другими.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявило о намерении устранить имеющиеся дублирования и противоречия законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и разработать единый базовый закон на смену действующим.

Также в июне Минрегион приступил к разработке единой целевой программы модернизации и развития ЖКХ.