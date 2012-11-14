Элитная недвижимость на подмосковной Рублевке перестала пользоваться спросом - эксперт

Москва. Элитная недвижимость на подмосковной Рублевке перестала пользоваться спросом.

Как сообщил УНИАН управляющий инвестициями, основатель консалтингового портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс, причина падения популярности Рублевки заключается в массовом исходе из России бизнеса и политического истеблишмента.

По его мнению, после кризиса 2008 года недвижимость на Рублевке начала стремительно терять популярность, а многие владельцы стали продавать дома и уезжать за границу. В течение четырех лет такое развитие событий привело к тому, что сейчас каждый третий дом на Рублевке пустует или выставлен на продажу. При этом спрос на такие объекты находится на крайне низком уровне, дома практически не продаются.

«Около 20% объектов в поселках, расположенных на Рублево-Успенском шоссе, были приобретены в свое время с инвестиционной целью. Сегодня собственники этой недвижимости уезжают за границу на постоянное место жительства», – сказал И.Индриксонс. По его словам, в свое время бизнесмены с Рублевки заняли определенную нишу в российском бизнесе. Портрет данной категории людей таков: средний возраст в настоящее время 50-55 лет, они давно отправили детей за границу на учебу, а теперь переезжают туда сами.

Эксперт отмечает, что в середине «лихих 90-х» этим людям было около 30 лет, они хорошо помнят события, произошедшие после распада СССР, в том числе либерализацию цен, когда деньги в один момент обесценились. Единственным, что оставалось в цене даже тогда, была недвижимость.

«Почему же они решили отказаться от родных «кирпичей» и предпочесть им иностранные? Поскольку бизнес у них нишевой, возможности для роста сильно ограничены, они достигли здесь своего «потолка», а вектор политического развития страны, бюрократия, коррупция – все это приводит к тому, что средний класс и более обеспеченные люди бегут из России в стабильные страны с работающим законодательством. В итоге получается, что пустующие дома становятся массовым явлением для элитного шоссе», – сказал он.

И.Индриксонс считает, что данная тенденция идет в общем русле и с другим трендом — массовым сбросом инвестиционных квартир, купленных до кризиса 2008 года. Количество обращений в компанию за консалтингом от таких лиц значительно увеличилось в течение 2012 года. Сегодня инвесторы стремятся продать эти активы, чтобы вырученные от продажи средства вложить в рынки недвижимости развитых стран.

Согласно прогнозу консалтинговой компании Indriksons.ru, в следующие пять лет Рублевка еще больше потеряет свою привлекательность, более всего обесценятся дома, однако и элитные квартиры утратят былой престиж. Количество таких объектов возрастет с 20% до 35%.