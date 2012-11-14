У Близнюка пока думают, сколько начислять пени за просроченные платежи

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено определиться с размером пени за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк журналистам в Кабинете министров.

«Вопрос о начислении пени за просроченные коммунальные платежи сегодня на Кабмине рассматриваться не будет. Вместе с тем, эту работу надо проводить, и потому мы ее инициируем. Сейчас мы ведем разговор о том, сколько начислять — 100%, 200%, 300% долга. Однако окончательное решение будет сформулировано в законопроекте и вынесено на рассмотрение ВР», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальном хозяйстве» (о начислении пени за несвоевременное и/или не в полном объеме внесение платы за жилищно-коммунальные услуги). Документом предлагалось установить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

Планировалось, что начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Предельным сроком внесения платы за ЖКУ является 20 число месяца, следующего за расчетным.

Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. предусматривалось, что Кабинет министров Украины и Минрегион в апреле 2012 года определят размер и порядок взыскания пени за несвоевременные расчеты за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года Верховная Рада Украины внесла изменение в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги». В частности, она изложена в такой редакции: «Действие данного закона прекращается 1 января 2011 года. Начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляются на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года». 22 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал данный закон.

При этом на сегодняшний день на законодательном уровне не определен размер такой пени и условия ее начисления и взимания.