Разрешение на строительство возле Быковнянского леса аннулировано

Инспекция Госархстройконтроля удовлетворила протест прокуратуры Киева и аннулировала свое разрешение на выполнение строительных работ по строительству торгового центра на Броварском проспекте возле Быковнянского леса.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры столицы.

Как напомнили в прокуратуре, Инспекция незаконно выдала разрешение застройщику ООО «Солтекс-Групп» для строительства торгового центра вопреки целевому назначению, определенному договором аренды земельного участка.

Кроме того, в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика ООО «Гранд Сити Компани», по вине которых снесены зеленые насаждения на участке, возбуждено уголовное дело.

Во время расследования уголовного дела следователем прокуратуры вынесено постановление о наложении ареста на земельный участок, которым запрещено совершать какие-либо действия по его отчуждению.

Также прокуратура заявила в Хозяйственный суд г. Киева иск о расторжении договора аренды между Киевсоветом и ООО «Солтекс-Групп» с требованием возвратить столичной общине более 3,2 га земельного участка на Броварском проспекте, подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, ООО «Гранд Сити Компани», выполняя работы по договору подотряда с ООО «Солтекс-Групп», в ночь на 29 октября незаконно вырубило на этом участке 247 деревьев, которые подлежали пересадке и сохранению.

1 ноября прокурор Киева Анатолий Мельник возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Гранд Сити Компани» по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность, причинившая существенный ущерб).

По словам А.Мельника, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка и действиям должностных лиц Архстройконтроля и Главного управления экологии КГГА, которые предоставляли разрешения на начало строительных работ и фактически способствовали вырубке деревьев.