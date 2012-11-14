В Киеве появятся улицы с названиями месяцев года

В Голосеевском районе Киева появятся четыре новых улицы с названиями месяцев года: Январская, Апрельская, Июльская и Августовская.

Соответствующий проект решения поддержала комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма, сообщили УНИАН в пресс-службе главы этой комиссии Александра Бригинца.

«Комиссия единогласно поддержала этот вопрос, хотя предложенные названия улиц, по моему мнению, наивны. Ведь в истории Украины есть много достойных людей, также событий, именем которых можно было бы назвать улицы», - отметил А.Бригинец.

Депутат Киевсовета объяснил, что поскольку в данном случае речь не идет о наименовании больших улиц, где его личная позиция относительно названия была бы принципиальной, то комиссия согласовала тот вариант, который был предложен. Вместе с тем А.Бригинец не осуждает такой выбор инициаторов названий улиц, поскольку понимает, что они пытаются избежать конфликта с властью, которая «далека от истории и культуры».

«Очевиден тот факт, что согласование Киевсоветом быстро проходят такие неконфликтные названия, вместо этого большинством Киевсовета очень плохо голосуются названия улицы более патриотического содержания», - констатировал А.Бригинец.

Депутат рассказал, что указанный вопрос уже согласовала комиссия по вопросам наименований и памятных знаков КГГА, поэтому проект решения вскоре будет внесен в повестку дня ближайшей сессии Киевсовета.

Как отметили в пресс-службе, ул. Январская пролегает от ул. Метрологической к территории государственного заповедного хозяйства «Феофания». А ул. Апрельская, ул. Июльская и ул. Августовская - от ул. Январской к территории государственного заповедного хозяйства «Феофания».