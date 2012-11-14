В Украине за 9 месяцев ввод в эксплуатацию жилья вырос на 38% - до 6,7 млн кв. м

В Украине за январь-сентябрь 2012 года введено в эксплуатацию 6 млн 765,4 тыс. кв. м жилья, что на 37,9% больше соответствующего периода 2011 года, сообщили УНИАН в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общего объема введенного жилья 2 млн 612,9 тыс. кв. м (или 38,6% от общего объема жилья) введено согласно Порядку ввода в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, дачных, садовых домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных домов І и ІІ категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ и проведения технического обследования их строительных конструкций и инженерных сетей.

При этом 69,5% от общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 30% - в домах с двумя и более квартирами и 0,5% - в общежитиях.

Объем введенного за 9 месяцев т.г. жилья по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, без учета жилья, введенного в соответствии с Порядком, вырос на 3,9%. Объем жилья, построенного в одноквартирных домах, вырос в 1,9 раза.

В Госстате отметили, что удельный вес жилья, введенного в эксплуатацию в городских поселениях, составил 69,7% от общего объема, в сельской местности - 30,3%.

При этом в Киеве и Киевской области построено 24% от общего объема жилья, еще 27,9% - в Крыму, Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

За счет средств государственного бюджета за 9 месяцев т.г. введено в эксплуатацию 38,2 тыс. кв. м общей площади жилья (0,6% от общего объема), что на 31% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Из общей площади введенного в эксплуатацию жилья 6 млн 464,4 тыс. кв. м составила площадь квартир, 301 тыс. кв. м - площадь общежитий и прирост площади существующих квартир за счет реконструкции и расширения.

Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (25,5% от общего количества), однокомнатные (24,6%) и трехкомнатные (21,4%).

По данным Госстата, в Киеве в январе-сентябре введено в эксплуатацию 929,5 тыс. кв. м жилья, что на 2,2% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь-июнь 2012 года введено в эксплуатацию 4 млн 240,6 тыс. кв. м жилья, что на 55,4% больше соответствующего периода 2011 года.

Справка УНИАН. В Украине в 2011 году введено в эксплуатацию 9 млн 410,4 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2010 году.

В Украине в 2010 году было введено в эксплуатацию 9 млн 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за 2009 год.