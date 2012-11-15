Город Борисполь остался без отопления и горячей воды

Без отопления и горячей воды остался почти весь город Борисполь в Киевской области.

Как сообщает 5-й канал, "Киевоблгаз" отключил подачу газа на 16 из 19 котельных города.

Работник одной из котелен Сергей Коцепул сообщил, что отопление отключили 14 ноября около 14.00.

"У нас давление 0. То есть газа в котельной нет. Приехали из "Киевоблгаза" и заявили - мы прекращаем подачу газа. И опломбировали нас", - сказал С.Коцепул.

Руководство города заявляет, что долгов перед газовиками нет, значит, отключение неправомерно.

"С 1 ноября такая вакханалия каждый день, тем более, что Борисполь за октябрь долгов за газ вообще не имеет", - сказал мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

Официально "Киевоблгаз" объяснил отключение котельных Борисполя превышением лимита потребления газа.

По словам А.Федорчука, при этом городу лимит снизили в 15 раз от необходимого.

Не на камеру чиновники города утверждают, что ситуация непосредственно связана с выборами, поскольку бориспольцы плохо голосовали за партию власти, заявляют на телеканале.

А.Федорчук в сюжете заявил, что ему ситуацию с отключением объяснили так: «Украина сегодня не может рассчитаться за газ. Вот вызвана этим ситуация. А насколько соответствует это ситуации, не соответствует ли – я не владею информацией».

В "Киевоблгазе" телеканалу ситуацию комментировать отказались и не сказали, когда городу вернут тепло и горячую воду.