Президент подписал закон о прекращении бюджетного финансирования инвестпроектов ЖКХ

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 ноября приняла Закон "О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины "О государственном бюджете на 2012 год".

По закону до 31 декабря 2012 года отменяется действие части 5 раздела VІІ (“Финансовое обеспечение выполнения программы») Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы, утвержденной соответствующим законом Украины.

Механизм финансирования госпрограммы предполагал, что решение о выделении средств на инвестиционные и пилотные проекты в сфере ЖКХ принимается следующим образом. Если проект реализуется в Киеве, Севастополе и других областных центрах, решение о выделение бюджетных ассигнований принимается при условии подтверждения финансирования проектов из местных бюджетов и других источников в размере менее 100% суммы, выделяемой из бюджета. Если проект реализуется в городах республиканского значения, решение о выделение бюджетных ассигнований принимается при условии подтверждения финансирования проектов из местных бюджетов и других источников в размере не менее 70% суммы, выделяемой из бюджета. Если проект реализуется в других городах, решение о выделение бюджетных ассигнований принимается при условии подтверждения финансирования проектов из местных бюджетов и других источников в размере менее 20% суммы, выделяемой из бюджета.

При этом средства из государственного бюджета предполагалось направлять в местные бюджеты в виде целевой субвенции.

Закон об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства был принят в июне 2009 года.

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