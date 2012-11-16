Повышать тарифы на коммунальные услуги до весны не будут — эксперт

Повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине не стоит ждать до весны 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на пресс-конференции председатель Союза собственников жилья Украины, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

«Государство и Верховная Рада благодаря лоббистским группам уже признали, что тарифы не будут повышаться (в текущем году – УНИАН), просто компенсирует бюджет убытки. В ходе отопительного сезона это делать безнадежно. Поэтому я считаю, что таким образом протянем до весны», – сказал эксперт.

По данным А.Кучеренко, в госбюджете 2013 года на компенсацию разницы в тарифах предусматривается выделить около 7 млрд грн.

А.Кучеренко добавил, что когда он возглавлял Министерство ЖКХ (в 2007-2010 гг.), на разницу в тарифах закладывалось всего 2 млрд грн.

По мнению председателя Союза собственников жилья Украины, рано или поздно в стране придется повышать тарифы на тепловую энергию, кто бы ни был при власти. «Причина — соглашения 2009 года, не очень удачные харьковские соглашения, реальное состояние «Нафтогаза», – пояснил он.

А.Кучеренко считает, что необходимо выяснить, «куда деваются» 20 млрд куб м украинского газа, которые должны были бы использоваться для потребностей населения.

«Именно из-за того, что судьба этих 20 млрд куб м неизвестна, и возникают политические спекуляции», – добавил он.

А.Кучеренко убежден, что сегодня повышать цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго недопустимо.

При этом председатель Союза собственников жилья Украины считает, что отсутствие счетчиков как на предприятиях ТКЭ, так и в жилых домах дает основания требовать неповышения тарифов на тепло для населения.

В то же время, по его оценкам, тарифы на тепло могут вырасти на 15-20%, но для этого должны быть решения мэров и местных советов.

Как сообщал УНИАН, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк в начале ноября заявил, что в ближайшее время вопрос о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине не рассматривается, и даже не планируется.

В конце октября 2012 года А.Близнюк высказал мнение, что рано или поздно тарифы на услуги ЖКХ необходимо будет поднимать, включая в них инвестиционную составляющую.

В середине октября крупнейший кредитор Украины – Международный валютный фонд – в очередной раз обратил внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим. Эксперты МВФ отмечали, что практика продажи газа по заниженным ценам приводит к разбалансировке финансового состояния государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который 2011 год завершил с расходами в размере 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Однако вице-премьер Сергей Тигипко в комментарии УНИАН заявил, что правительство Украины не готово прислушаться к рекомендациям Международного валютного фонда.

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Рано или поздно тарифы на услуги ЖКХ надо будет поднимать - Близнюк