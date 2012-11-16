В этом году на компенсацию разницы в тарифах в госбюджете предусмотрено 16 млрд грн

В Украине в этом году на компенсацию разницы в тарифах на тепловую энергию, услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления, в государственном бюджете предусмотрено 16 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Союза собственников жилья Украины, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

«16 млрд грн — это то, что заложено в бюджет 2012 года на покрытие разницы в тарифах. Часть идет на воду, я думаю, процентов 25. А три четверти этой суммы - 12 млрд грн - это цена вопроса по теплу. Эту разницу взял на себя бюджет», - сказал эксперт.

По его словам, на прошлой неделе сумму компенсации разницы в тарифах увеличили почти на 8 млрд грн.

«Эта сумма отнесена к заимствованиям. То есть, Украина заимствует эти 16 миллиардов, берет кредиты и рассчитывается по этой разнице», - уточнил председатель Союза собственников жилья.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, на август 2012 года из 6,9 млрд грн, предусмотренных на погашение разницы в тарифах, было получено 3,9 млрд грн, из них 3,8 млрд грн согласовано Минфином, на 2 млрд грн были проведены расчеты.

Читайте также: Рано или поздно тарифы на услуги ЖКХ надо будет поднимать - Близнюк