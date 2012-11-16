Строительные предприятия Украины за 10 месяцев сократили объемы работ на 10,2%

Строительные предприятия Украины в январе-октябре 2012 года сократили объемы работ на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 48 млрд 845,5 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объем работ по подготовке строительных участков на 5,3% — до 4 млрд 496,5 млн грн, по строительству зданий и сооружений — сократили на 12,3%, до 38 млрд 918,1 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – сократили на 5,2%, до 5 млрд 091,2 млн грн, по завершению строительства – сократили на 0,4%, до 258,6 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – сократили на 13,2%, до 81,1 млн грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 13,3%, по текущему ремонту – 6,7%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-октябре т.г. снизили объем работ на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 11 млрд 088,6 млн грн, выполнив 22,7% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в январе-сентябре 2012 года уменьшили объемы работ на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 42 млрд 079,3 млрд грн, в январе-августе 2012 года – уменьшили на 8%, до 35 млрд 666,3 млрд грн, в январе-июле – уменьшили на 6,2%, до 30 млрд 197,2 млрд грн.

В 2011 году стройпредприятия увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.