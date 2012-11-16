Госфонд молодежного строительства просит полмиллиарда гривень на льготное кредитование

Члены наблюдательного совета Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Владислав Лукьянов и Андрей Пинчук просят премьер-министра Николая Азарова предусмотреть финансирование бюджетной программы льготного долгосрочного кредитования молодежи в размере 526,458 млн грн при доработке госбюджета на 2013 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству со ссылкой на письмо народных депутатов.

Как указывается в сообщении, прогнозный объем финансирования в размере 526,458 млн грн на следующий год предусмотрен в Государственной программе обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 24 октября 2012 года утвердил Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы.

Программой предусмотрено привлечение в течение 5 лет из государственного, местных и других источников средств в сумме 5,460 млрд грн, что позволит обеспечивать жильем в среднем до 3 350 молодых граждан ежегодно. Планируется, что в результате более 16 тыс. молодых семей и одиноких молодых граждан, зарегистрированных в Госфонде молодежного строительства на получение льготных кредитов, смогут получить собственное жилье.

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