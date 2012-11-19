Дефицит жилья в Польше исчезнет в 2018 году - исследование

Варшава. Дефицит жилья в Польше в ближайшие 6 лет за счет уменьшения числа населения и активного строительства последних лет изменится на его профицит, что станет фактором, усиливающим давление на дальнейшее снижение цены жилья.

Об этом пишет ежедневник Gazeta Wyborcza со ссылкой на исследование польской компании RedNet.

По мнению аналитиков компании, реальный дефицит жилья в Польше составляет сейчас около 600 тыс. квартир в сравнении с последними официально озвученными правительственными оценками в 1,5 млн.

RedNet отмечает, что количество квартир в стране с нынешних около 13,7 млн увеличится до 15 млн на конец 2022 года.

Профицит жилья за десятилетие, начиная с 2018 года, может составить 0,5 млн единиц.

Аналитики отметили, что количество населения за это время может увеличится только в трех городах Польши, среди которых, кроме столичной Варшавы, Ольштин и Краков.

Средние цены метра квадратного в польской столице, по оценкам RedNet, достигнут своего минимума в 2014 году на уровне 2,1 тыс долл в сравнении с нынешними около 2,350 тыс.

Стоимость квартир в Польше, по мнению аналитиков, будет зависеть от размера ставок кредитования. В случае их сохранения на нынешнем уровне около 6%, метр квадратный в Варшаве в 2022 году будет стоить около 2,650 долл. (по текущему курсу 3,2PLN).

Издание отметило, что количество ново построенных квартир в к этому времени сократиться до около 90 тыс в год с более 160 тыс, которые, как планируется, будут введены в эксплуатацию в будущем году.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года аналитики крупнейшего польского банка и игрока на рынке жилищных кредитов PKO BP не исключали возможности падения цены на недвижимость в Польше в ближайшие два года - в случае ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе - еще на треть.

Cправка УНИАН. Польская недвижимость за последние двенадцать лет на фоне растущих доходов поляков и кредитования до кризиса 2008 года подорожала в несколько раз, после чего начала постепенно дешеветь.

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