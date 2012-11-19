Для оценщиков имущества и земли могут отменить стажировку

Народные депутаты Валерий Бондик и Александр Киричок (Партия регионов) предлагают исключить обязанность для оценщиков проходить стажировку для получения квалификационного свидетельства, дающего право заниматься оценкой имущества и земли.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в закон «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине и некоторых других законодательных актов по вопросам оценки имущества и оценки земель (относительно расширения доступа к профессии оценщика)», внесенного в парламент 19 ноября 2012 года.

Согласно пояснительной записке, система стажировки для получения квалификации оценщика построена таким образом, что стажер (лицо, желающее получить квалификацию оценщика и проходящее стажировку) находится в «рабской» зависимости от руководителя стажировки.

Законопроектом предлагается исключить обязанность проходить стажировку на протяжении года в составе субъекта оценочной деятельности вместе с оценщиком, который имеет не менее чем двухлетний стаж практической деятельности по оценке имущества, и получить его позитивную рекомендацию.

При этом за оценщиком остается обязанность сдать квалификационный экзамен для получения права на получение квалификационного свидетельства.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества не отменил, а признал утратившими силу свои приказы №554, 555 и 556, которыми вводилась монополизация рынка оценки недвижимости для налогообложения при купле-продаже для 12 компаний.