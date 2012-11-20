Депутатам предлагают изменить порядок оценки доходов от продажи недвижимости

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№10645) о внесении изменений в статью 172 Налогового кодекса Украины об определении доходов от продажи объекта недвижимости.

Текст законопроекта обнародован на официальном сайте ВР.

Согласно законопроекту, статью 172 Налогового кодекса Украины предлагается дополнить пунктом 172.3: «Доход от продажи объекта недвижимости определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости такого объекта, определенной в порядке, установленном Кабинетом министров Украины».

Определение оценочной стоимости недвижимости или объектов незавершенного строительства определяется, согласно предлагаемым изменениям, в порядке, установленном пунктом 172.3.

Законопроект подан на рассмотрение ВР по инициативе народного депутата Украины, главы Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политике Виталия Хомутынника.