Минрегион предусмотрит 200 млн грн в бюджете на льготное кредитование ОСМД

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует предусмотреть в государственном бюджете на 2013 год 200 млн грн на льготное кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель директора департамента жилищной политики Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вера Радченко на пресс-конференции во вторник.

«Мы подали бюджетный запрос. Мы будем работать, чтобы было больше предложений... Бюджетный запрос делали на 200 млн грн», - сказала она.

В.Радченко добавила, что ОСМД подали предложений на льготное кредитование более чем на 100 млн грн, а в госбюджете текущего года на эти цели предусмотрено 40 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству 9 ноября в Донецке заключил первые соглашения о предоставлении льготных кредитов объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) на общую сумму 750 тыс. грн.

12 ноября Госфонд содействия молодежному жилищному строительству заключил соглашения о предоставлении льготных кредитов ОСМД в Волынской области на общую сумму 3,7 млн грн.

На начало октября Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству принял 39 заявок на общую сумму 83,4 млн грн на получение льготных кредитов для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Государственным бюджетом 2012 года на выдачу льготных кредитов в сфере ЖКХ предусмотрено 40 млн грн.

Льготный кредит предоставляется сроком до 10 лет с возможностью досрочного погашения. Размер кредитной ставки составляет 3% годовых. Возврат тела кредита начинается через год, а процентов - через 3 месяца со дня зачисления средств.

31 мая 2012 года Кабмин принял постановление № 599 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для льготного кредитования юридических лиц, в том числе объединений совладельцев многоквартирных домов, для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства».

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В Украине 25% жилого фонда обслуживают ОСМД и ЖСК

В Украине 25% жилого фонда обслуживают объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), сообщила В.Радченко.

По ее данным, на сегодня в стране функционируют 14 тыс. 651 ОСМД, которые обслуживают 17 тыс. 415 жилых домов.

По мнению, В. Радченко, процесс создания ОСМД сдерживает отсутствие квалифицированных кадров в системе управления жилой недвижимостью. Поэтому в преобладающем большинстве городов, поселков и сел сохраняется монополия ЖЭКов.

Она сообщила, что Минрегион инициировал внесение изменений в национальный классификатор профессий, и с 1 сентября 2012 года в Украине появилась профессия менеджера по управлению жилым домом.

Также были определены квалификационные требования к управляющим и утвержден перечень 12 высших учебных заведений, в которых можно обучиться данной профессии.

В. Радченко отметила, что учебная программа была утверждена в августе 2012 года. Однако, поскольку разные ВУЗы включают в программу свои наработки, Минрегион намерен создать рабочую группу для проработки программ и объединения их в одну отраслевую программу.

Как сообщал УНИАН, в Украине в первом полугодии 2012 года количество созданных объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) выросло на 19,6% - до 17045 объединений.

Запланированный Общегосударственной программой показатель по созданию ОСМД в течение 2012 года составляет 5 560 объединений. За первое полугодие 2012 года в стране создано 2795 объединений, что составляет 50,3% от запланированного показателя

На конец 2011 года в Украине функционировало 14250 ОСМД.