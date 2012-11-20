Недвижимость в Польше с 2007 года подешевела на треть - аналитик

Варшава. Средние реальные цены на недвижимость в Польше, учитывая инфляцию, снизились на 30% со своего пикового значения (сентябрь 2007 года) к ноябрю текущего года и продолжают уменьшаться из-за значительного количества предложений, которые превышают спрос.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше во вторник, 20 ноября, сообщил аналитик крупнейшего польского портала недвижимости domy.pl Марчин Дрогомирецкий.

Аналитик сообщил, что аналогичное падение цен зафиксировано для крупнейшего в стране рынка столичной Варшавы, отметив, что приводимые им данные касаются цен предложения, а не реальных сделок.

По его словам, пребывающие в значительном меньшинстве покупатели обычно могут выторговать у продавцов еще 5-10%, а в некоторых случаях (долго продаваемые квартиры) скидки составляют даже 30%.

"Это как с «Мерседесом», купленном за 100 тысяч. Если вы не можете его продать за эту сумму, придется снизить цену до 80 тыс., если также не будет покупателя, а продавцу будут нужны деньги, то он продаст за половину цены",- сказал аналитик.

Собеседник агентства затруднился прогнозировать, когда цены на польскую недвижимость могут начать расти, заметив, что "на горизонте" не видно факторов, которые могли бы изменить нынешний тренд.

"Спрос остается намного меньшим, чем предложение, и пока такая ситуация будет сохраняться, мы не увидим роста цен", - сказал он.

Дрогомирецкий сообщил, что средняя цена предложения метра квадратного в Варшаве в октябре, по данным портала, составила 8,5 тысяч злотых в сравнении с максимумом в 9,8 тыс. злотых пять лет тому назад (-13% в номинальном выражении).

По текущему курсу доллара квадратный метр столичной недвижимости стоит около 2,65 тыс. долл. в сравнении с 3,6 тыс. долл. в сентябре 2007 года по тогдашнему курсу.

Аналитик добавил, что половина поляков, желающих купить жилье, ищут квартиры стоимостью до 60 тыс. долларов, заметив, что в базах продаваемых объектов такие предложения составляют всего около четверти от всех.

Он также сообщил, что среди анализируемых компанией рынков недвижимости крупнейших 10 городов в Польше, больше всего подешевели квартиры, находящиеся в 100 километрах от Варшавы - Лодзи: номинально на 18%; а меньше всего на юге страны в промышленном центре - городе Катовице (менее 2%).

По данным domy.pl, в октябре продавцы выставляли минимальную цену, за которую готовы расстаться со своим жильем в Варшаве, на уровне 1,8 тыс. долл. при максимуме - почти 4,4 тыс. долл. (по текущему курсу 1USD=3,2PLN).

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года аналитики крупнейшего польского банка и игрока на рынке жилищных кредитов PKO BP не исключали возможности падения цены на недвижимость в Польше в ближайшие два года, а в случае ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе - еще на треть.

Cправка УНИАН. Польская недвижимость за последние двенадцать лет на фоне растущих доходов поляков и кредитования до кризиса 2008 года подорожала в несколько раз, после чего начала постепенно дешеветь.

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