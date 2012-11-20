ВР ввела госпошлину за регистрацию права собственности на недвижимость

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Декрет Кабинета министров Украины «О государственной пошлине» относительно ставок за проведение государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 народных депутата, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Данным законом предусмотрено, что государственная пошлина взимается за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество, за государственную регистрацию иного вещного права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество. За государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество будет взиматься пошлина - 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за государственную регистрацию другого вещевого права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество - 3 не облагаемых налогом минимума доходов граждан.

Данный Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.