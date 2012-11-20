Нацкомуслуг будет регулировать сферу переработки и захоронения бытовых отходов - закон

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, будет регулировать сферу переработки и захоронения бытовых отходов.

Об этом говорится в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования в сфере коммунальных услуг» (№ 5400-IV), подписанном Президентом Украины Виктором Януковичем, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

Текст закона был опубликован в «Официальном вестнике Украины» № 85 от 16 ноября 2012 года.

Документ относит захоронение бытовых отходов к сфере деятельности естественных монополий, а переработку отходов - к деятельности на смежных рынках.

Как отметили в Нацкомуслуг, таким образом, предприятия по вывозу бытовых отходов останутся под контролем местных властей. А деятельность предприятий по переработке и захоронению бытовых отходов будет регулировать Нацкомуслуг.

Согласно закону, под контроль Нацкомуслуг попадут предприятия по переработке и захоронению бытовых отходов, обслуживающие населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек, и мощностью переработки или захоронения более 50 тысяч тонн или 200 куб. м бытовых отходов в год.

Введение в действие новых изменений позволит обеспечить прозрачность формирования тарифов на услуги по переработке и захоронению бытовых отходов и способствовать внедрению стимулирующих методов регулирования, считают в комиссии.

Результатом реализации закона должно стать замедление темпов накопления бытовых отходов на полигонах и предоставление потребителям качественных услуг по справедливым тарифам.

В свою очередь, председатель Нацкомуслуг Валерий Саратов подчеркнул готовность регулятора к расширению сферы деятельности комиссии.

Справка УНИАН. Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования в сфере коммунальных услуг» (№ 5400-IV) был принят Верховной Радой Украины 2 октября 2012 года. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.