Кабмин усовершенствовал процедуру регистрации недвижимости и земли

Кабинет министров Украины на своем заседании 21 ноября 2012 года принял ряд решений относительно усовершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации земельных участков и прав на недвижимое имущество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Как отметил министр юстиции Александр Лавринович, правительство приняло постановление, которым вносятся изменения в некоторые акты Кабмина с целью приведения их в соответствие с нормами Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации земельных участков и вещных прав на недвижимое имущество».

Кроме того, Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с введением с 1 января 2013 года государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

При этом принятое на заседании постановление согласовало некоторые акты Кабинета министров с положениями закона о возможности подачи документов на государственную регистрацию прав как в бумажной, так и в электронной форме. Также с законом согласованы положения правительственных актов о возможности получения выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество лицами, имеющими вещные права на чужое недвижимое имущество, а также информации о наличии ипотеки и обременений прав на недвижимое имущество; порядка государственной регистрации земельного участка.

Кроме того, приведены в соответствие с законом положения о наделении нотариусов полномочиями государственного регистратора прав на недвижимое имущество, возникающими в результате совершения нотариальных действий, а именно - осуществления нотариусами государственной регистрации прав собственности, регистрация которых была проведена в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения, при совершении нотариального действия с недвижимостью, объектом незавершенного строительства, а также государственной регистрации прав в результате совершения нотариального действия с такими объектами.

Постановлением также признан утратившим силу Порядок составления и утверждения индексных кадастровых карт (планов) и кадастровых планов земельных участков, требований к их оформлению.

Данные изменения в акты Кабинета министров вступают в силу с 1 января 2013 года.

В Минюсте сообщили, что Кабмин внесет на рассмотрение Верховной Рады одобренный на заседании законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с введением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

Документом, в частности, предусматривается исключить из законодательных актов Украины положения, касающиеся государственной регистрации сделок, а также дополнить соответствующие нормы положениями, которые определяют порядок приобретения, перехода и прекращения права собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество.

Предусматривается, что принятие данного закона упорядочит положения других законодательных актов, регулирующих общественные отношения в сфере оборота недвижимости, и будет способствовать полноценному и эффективному функционированию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2010 года вступил в действие Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации земельных участков и вещных прав на недвижимое имущество», который направлен на создание в Украине единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, внедрение государственного реестра прав на недвижимое имущество и тому подобное. Указанным законом предусмотрены концептуальные изменения в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений с 1 января 2013 года.

Среди основных изменений – создание Государственного реестра прав на недвижимое имущество, который является единой национальной информационной системой, содержащей сведения об объектах недвижимости, правах на них, ограничениях и обременениях недвижимого имущества, а также субъектах таких прав. Администрирование реестра будет осуществлять новосозданная Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр), действующая при Министерстве юстиции.

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