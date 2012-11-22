В Украине объем субсидий на оплату ЖКУ сократился на 10%

В Украине объем субсидий, назначенных семьям для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-октябре 2012 года составил 144,3 млн грн, что на 10%, или 14,3 млн грн, меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, за январь-октябрь т.г. за субсидиями на возмещение оплаты коммунальных услуг обратилось 1 млн. 212,3 тыс. украинских семей, что на 11% меньше аналогичного показателя 2011 года. При этом 79% обратившихся – жители городов. Средний размер назначенной субсидии составил 171,2 грн, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году.

В региональном разрезе наибольший размер назначенных субсидий (202-256 грн) зафиксирован в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Луганской областях и в Киеве, а наименьший (48-84,8 грн) – в Севастополе, Одесской, Николаевской и Закарпатской областях.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 85,7 млн грн, что на 20,9 млн грн (на 19,6%) меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

В период отопительного сезона 2011-2012 годов субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались 1,3 млн семей. Льготами на оплату услуг ЖКХ воспользовались 6,7 млн человек.

В 2011 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 318 млн грн, что на 80,6 млн грн больше, чем в 2010 году.