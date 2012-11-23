ТММ за 9 месяцев утроила объем строительства

Девелоперско-строительная компания ТММ за январь-сентябрь 2012 года увеличила объем строительства в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 197,94 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В компании отметили, что в текущем году основной объем средств ТММ направляет на строительство жилищно-офисного комплекса «Сонячна брама» в Киеве, где сейчас ведутся строительные работы во второй и третьей очередях.

Также в 2012 году компания увеличила объем генподрядных работ для третьих сторон, в частности, построила хлебозавод в с. Крушинка (Киевская обл.).

По данным пресс-службы, объем строительства компании постепенно восстанавливается после резкого падения в пик кризиса конца 2008-2009 гг. и уже достиг 50% от максимального докризисного уровня.

Справка УНИАН. «ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 32 проекта недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.

Глобальные депозитарные расписки компании ТММ котируются на Open Market Франкфуртской фондовой биржи с мая 2007 г.

В первом полугодии 2012 года компания сократила чистый убыток в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 3,193 млн долл.

2011 год ТММ завершила с чистым убытком в размере 19,489 млн долл. против чистой прибыли за 2010 год в размере 17,033 млн долл.