Правительство готовит программу развития малых городов, а также строительства недорогих коттеджей.

Об этом, как сообщает Правительственный портал, написал премьер-министр Николай Азаров на своей странице в социальной сети Фейсбук, отвечая на вопрос относительно возможности приобрести жилье в поселке городского типа по программе «Доступное жилье».

«Сегодня наступило время заниматься нашими небольшими населенными пунктами. Здесь нужно идти по пути не строительства многоквартирных домов, а, скорее, строительства недорогих коттеджей, и правительство над этим сейчас работает», - сообщил премьер-министр.

При этом он отметил, что за 2,5 года в больших городах удалось достичь определенных результатов, но, конечно же, хотелось бы большего.

«Сейчас развитие малых городов для нас вышло на первое место», - подчеркнул Н.Азаров.

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