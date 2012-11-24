Количество выданных кредитов по ипотеке под 3% выросло до 996

По состоянию на 23 ноября в Украине количество кредитов, выданных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 996 на общую сумму 231,3 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка, в Киеве профинансировано 204 кредита на общую сумму 67,8 млн грн, в Сумской области – 71 кредит на 12,1 млн грн, в Винницкой области – 69 кредитов на 14,1 млн грн и в Харьковской области – 63 кредита на 12,6 млн грн.

На этой неделе 40 заемщиков заключили договоры удешевленной ипотеки.

По данным Минрегиона, на сегодня более 16,8 тыс. граждан изъявили желание принять участие в программе удешевленной ипотеки. Для участия в программе утверждено 390 объектов, в которых гражданам предлагаются для приобретения 17 885 квартир.

Кроме того, заключено 643 договора на строительство доступного жилья на условиях оплаты государством 30% его стоимости, предоставлено 279 льготных кредитов в рамках программы молодежного жилищного кредитования и 813 льготных кредитов индивидуальным сельским застройщикам. Государственным ипотечным учреждением рефинансированы 964 ипотечных кредита. В целом по всем жилищным программах государство способствовало приобретению 3695 квартир.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 ноября в Украине количество кредитов, выданных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 956. В целом по государственным жилищным программам государство способствовало приобретению гражданами 3655 квартир.

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