На Оболони планируют обустроить на 17 га зону отдыха со спортплощадками

На острове Оболонь в Киеве планируют выделить 16,9 га для КП «Киевский водный стадион».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, соответствующий проект решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельных участков КП «Киевский водный стадион» на острове Оболонь для обустройства зеленой зоны общего пользования и объектов физической культуры и спорта внесен в повестку дня ближайшей сессии Киевсовета, которая состоится 29 ноября.

«Принятие указанного решения является шагом в направлении озеленения Оболонского района. Главное, чтобы на этом участке действительно обустроили зону отдыха со спортивными площадками, а не начали новое строительство», - отметил депутат Киевсовета, глава названной комиссии Александр Бригинец.

Он обратил внимание именно на целевое назначение земли. В соответствии с указанным проектом решения, коммунальному предприятию предоставляются земельные участки на острове Оболонь площадью ориентировочно 1,57 га, 14,77 га, 0,27 га, 0,29 га в долгосрочную аренду на 49 лет для обустройства зеленой зоны общего пользования.

Упомянутые земельные участки размещены в прибрежных защитных полосах и, в соответствии с Программой комплексного развития зеленой зоны г. Киева, относятся к озелененным территориям общего пользования (парк отдыха «Оболонь»).

Остров Оболонский, в соответствии с решением Киевсовета от 23.12.04 № 878/2288, является объектом природно-заповедного фонда и входит в состав территорий, на основе которых создан региональный ландшафтный парк «Днепровские острова», отметил депутат.