Минрегион предлагает предусмотреть в бюджете-2013 почти 15 млрд грн на развитие ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает предусмотреть в государственном бюджете на 2013 год 14,9 млрд грн на выполнение мероприятий Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, в бюджетном запросе на 2013 год, в частности, 309 млн грн предусматривается направить на пилотные проекты в жилищно-коммунальной сфере в регионах.

В министерстве уточнили, что сумма запроса включает в себя объем средств, предусмотренный Законом «Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы» на соответствующий год, а также объем средств, который не был выделен в соответствии с программой в предыдущие годы.

В Минрегионе напомнили, что данным законом на 2013 год запланировано выделение из госбюджета 5,1 млрд грн. Однако в связи с хроническим недофинансированием программы тормозится реформирование отрасли, постоянно не выполняются запланированные программой мероприятия. В частности, в их перечне - мероприятия по техническому перевооружению, созданию системы энергетического менеджмента в ЖКХ, внедрению мониторинга качества питьевой воды и состояния систем водоснабжения, внедрению технологического учета воды, внедрению системы управления качеством жилищно-коммунальных услуг, разработка схем теплообеспечения населенных пунктов и т. д.