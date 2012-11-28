Национализация профсоюзного имущества неприемлема для общественных объединений – эксперт

Предложение Министерства экономического развития и торговли о национализации имущества профсоюзов является неприемлемым для общественных объединений и инвесторов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель юридического управления компании «Укрпрофздравница» Евгений Форосенко, комментируя инициированный Министерством экономического развития и торговли проект закона «О правовом режиме имущества общесоюзных общественных организаций (объединений) бывшего СССР».

По словам эксперта, проект Закона, по сути, предлагает признать имущество общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР государственной собственностью. При этом законопроект не определяет, какие именно организации имеются в виду. «Документ лишь дает обобщенную характеристику», - обратил внимание эксперт.

Он также отметил, что Минэкономиразвития предлагает признать в качестве государственного все имущество, которое находилось в ведении общественных объединений (организаций) по состоянию на 24 августа 1991 года. А это, по словам юриста, прямо противоречит статье 58 Конституции Украины, поскольку закон обратной силы не имеет.

«Все постсоветские государства признают правонаследование национальных общественных организаций, в том числе в отношении имущества общественных организаций бывшего Союза ССР, которое находится на их территории. Такие примеры есть в законодательстве России, Беларуси и Казахстана. Наше государство также признавало правонаследование имущества, о чем свидетельствуют норма Закона Украины "О собственности" и факт государственной регистрации Устава Федерации профсоюзов Украины, в котором определено, что Федерация является правопреемником Украинского республиканского совета профсоюзов, ее средств и имущества», - подчеркнул юрист.

Он указал, что украинские профсоюзы получили имущество в порядке правонаследования на основании Договора и постановления Всеобщей конфедерации профсоюзов. «На сегодняшний день все государства признают имущество общественных организаций и не совершают попыток национализировать его», - подчеркнул Е.Форосенко.

Он также обратил внимание на то, что согласно законопроекту, имущество общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР, которое признается государственной собственностью, подлежит истребованию в судебном порядке. А на сегодняшний день, по словам Е.Форосенко, в судебных инстанциях до сих пор рассматриваются аналогичные дела, решения по которым не приняты. При этом он подчеркнул, что круг владельцев имущества, которое в советское время принадлежало общественным объединениям, чрезвычайно широк: в рамках гражданско-правовых сделок это имущество могло быть куплено физическими, юридическими лицами, при этом не только украинскими. И потому, уверен юрист, истребование этого имущества в судебном порядке приведет к нарушению Закона Украины "Об инвестиционной деятельности", согласно которому государство предоставляет гарантии защиты инвестиций, в частности – обеспечивает недопустимость безвозмездной национализации инвестиций и гарантирует полное возмещение убытков в случае реквизиции. «Возникает вопрос: как будут компенсироваться убытки в случае передачи имущества общесоюзных общественных объединений бывшего Союза ССР? А ведь Украина заключила более 70 договоров о содействии и защите инвестиций. Среди владельцев имущества, которое предлагается национализировать, могут быть иностранные инвесторы, что приведет к спорам на международном уровне. И как иностранные инвесторы будут расценивать такие действия государства Украина? Как они будут инвестировать в страну, где в любой момент могут принять закон, который отменит все сделки, лишит права собственности?», - подчеркнул юрист.

Е.Форосенко также отметил, что среди предложений законопроекта есть изменение "под себя" таких институтов гражданского права, как исковая и приобретенная давность, позволяющая государственным органам реализовать проект национализации имущества.

По мнению юриста, принятие этого законопроекта может привести к разрушению имущественных правоотношений государства и общественных объединений, нарушит права иностранных инвесторов и нанесет невосполнимый урон репутации государства Украина.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало проект закона, предусматривающий передачу в государственную собственность имущества бывшего СССР, размещенного на территории Украины и пребывающего во временной собственности общественных организаций Украины, территориальных общин и физических лиц. Согласно законопроекту, государственной собственностью считается размещенное в Украине имущество общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего СССР, которое было передано им во временное ведение или владение. При этом имущество, созданное или модернизированное при участии привлеченных финансовых или материально-технических ресурсов государства и соответствующей организации бывшего СССР, считается частичной собственностью государства и этой организации. Доли собственности в этом случае, как сказано в законопроекте, определяет Кабинет министров в установленном порядке. Имуществом организаций или правопреемников общественных организаций бывшего СССР, согласно законопроекту, считается имущество, полученное ими до 24 августа 1991 года за счет собственных средств или на иных основаниях, предусмотренных законодательством СССР и Украинской ССР.