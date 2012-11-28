Количество заключенных договоров по ипотеке под 3% выросло до 1 тысячи

В Украине количество заключенных договоров по ипотеке под 3% в рамках программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 1 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

По словам главы правления фонда Леонида Рысухина, общее количество граждан, которые подтвердили свое право на получение компенсации и отрабатывают возможность получения кредита, согласно внутренним условиям банковских учреждений, составляет более 2,2 тысячи.

По данным фонда, на 28 ноября т.г. по государственным жилищным программам (доступное жилье 70/30, молодежное кредитование под 3% годовых, удешевленная ипотека) получили возможность улучшить свои жилищные условия 2096 семей.

При условии финансирования этих программ Министерством финансов в полном объеме, до конца года этот показатель может составить 3,4-3,6 тыс. семей, отметил глава правления фонда.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 23 ноября в Украине количество кредитов, выданных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 996 на общую сумму 231,3 млн грн.