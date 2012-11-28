Суд отменил решение Киевсовета об отчуждении 15 га земли на Жуковом острове

Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск прокуратуры Киева и упразднил решение Киевсовета о передаче под застройку более 15 га земли на Жуковом острове.

Как сообщили УНИАН в столичной прокуратуре, решением Киевсовета в 2010 году жилищно-строительному кооперативу «Совские пруды» были переданы 15 га земли на ул. Лютневой, 58-а, 58-б в Голосеевском районе Киева.

Согласно решению, 10,4 га земли были переданы в собственность для жилищной застройки, а 5,3 га – в долгосрочную аренду на 25 лет для обустройства линейных объектов транспортной инфраструктуры.

Прокурорской проверкой установлено, что переданные Киевсоветом земли принадлежат к территории зеленых зон и прибрежно-защитных полос Днепра, строительство на которых законодательством запрещено.

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