С 1 января вводится единая госпошлина за регистрацию прав на недвижимость

В Украине с 1 января 2013 года вводится единая государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество в размере 119 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры».

По словам юристов, новые ставки государственной пошлины за проведение регистрации вещных прав на недвижимое имущество устанавливаются законом «О внесении изменений в Декрет Кабинета министров Украины «О государственной пошлине», принятом Верховной Радой 20 ноября 2012 года.

Согласно закону, с 1 января 2013 года всем, кто будет регистрировать право собственности на квартиры, дома, земельные участки и прочую недвижимость, нужно будет заплатить в бюджет государства пошлину в размере 7 не облагаемых налогом доходов граждан (119 грн.).

«В принятом документе депутаты установили, что размер госпошлины при регистрации прав собственности на недвижимость составит 119 грн. Также законодатель установил, что за государственную регистрацию другого вещного права на недвижимое имущество, обременения этого права будет взиматься государственная пошлина в размере 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или 51 грн», - отметил юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Алексей Новиков.

По словам юриста, основная задача принятия данного закона – установить единые ставки государственной пошлины, которая с нового года будет взиматься всеми нотариусами Украины при регистрации договоров купли-продажи, дарения недвижимости или передачи ее в залог кредитору.

«Я считаю, что внесение изменений в Декрет Кабинета министров Украины «О государственной пошлине» устанавливает единый, более четкий и прозрачный размер оплаты за регистрацию права собственности на недвижимое имущество. До сих пор размер этой платы устанавливали городские администрации на свое усмотрение, поэтому в каждом городе, поселке или селе он был разный. С нового года все будет просто, ясно и везде одинаково – 119 грн для всех украинцев независимо от их места проживания», - резюмировал юрист.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Декрет Кабинета министров Украины «О государственной пошлине» относительно ставок за проведение государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество».

Данным законом предусмотрено, что государственная пошлина взимается за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество; за государственную регистрацию иного вещного права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество. За государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество будет взиматься пошлина - 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за государственную регистрацию другого вещевого права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество - 3 не облагаемых налогом минимума доходов граждан.

Данный закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость будут проводить органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

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