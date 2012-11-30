Депутат предлагает ограничить комиссионные риелторам 1% от суммы сделки

Народный депутат Александр Стешенко (БЮТ) предлагает снизить максимальную стоимость услуг посредников при сделках с недвижимостью до 1% от стоимости объекта недвижимости.

Об этом говорится в законопроекте №11462 «О некоторых мерах по повышению уровня правового регулирования в сфере предоставления посреднических услуг на рынке недвижимости», внесенном в парламент 28 ноября 2012 года.

Как указывается в пояснительной записке к документу, на сегодня покупатель или продавец недвижимости вынужден оплачивать посреднические услуги, исходя из базовой ставки в размере 5% стоимости жилья. При средней стоимости двухкомнатной квартиры в Киеве в 100 тыс. долл. комиссионные посредникам составляют 5 тыс. долл., или более 40 тыс. грн.

«Таким образом, только с одной сделки затраты потребителя и, соответственно, доход риелтора составляют сумму, превышающую годовую среднюю заработную плату в Украине», - отмечает инициатор законопроекта.

При этом риелтор не гарантирует «юридической чистоты» сделки, не делает процесс купли-продажи жилья безопасным, не защищает клиента от возможных рисков и от возникновения в будущем неблагоприятных последствий юридического характера.

Согласно пояснительной записке, зачастую комиссионные риелтору выплачиваются заказчиком в наличной форме и в иностранной валюте. В подавляющем большинстве случаев эти средства в полном объеме не декларируются, с них не взимаются налоговые и другие обязательные отчисления, вследствие чего государственный бюджет недополучает значительную часть потенциальных поступлений.

По мнению автора документа, плата за посреднические услуги в Украине существенно завышена, учитывая их объем и качество.

Законопроектом предлагается оказание посреднических услуг на основании соответствующего договора между заказчиком и исполнителем и определение существенных условий такого договора.

В документ включены положения об информировании исполнителем посреднических услуг заказчика об условиях их предоставления, запрет исполнителю взимать плату с контрагента заказчика по договору по объекту недвижимости, в отношении которого им предоставляются посреднические услуги.

Планируется, что заказчик оплачивает не менее 50% от суммы предоставленных исполнителем посреднических услуг после совершения сделки с недвижимым имуществом. Заказчик оплачивает посреднические услуги исключительно в гривне и только в безналичной форме путем перечисления соответствующей суммы на текущий счет исполнителя в банке.

Документ также предусматривает меры ответственности исполнителей по договору о предоставлении посреднических услуг. В частности, предлагается установить неустойку в размере 50% от цены невыполненной или ненадлежащим образом выполненной риелтором услуги. Причем размер неустойки не может быть уменьшен по договоренности сторон.

Как сообщал УНИАН, Ассоциация специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) выступала против ограничения стоимости их услуг в размере 3% от стоимости объекта недвижимости, как предлагается в обновленной редакции законопроекта «Об особенностях ведения риелторской деятельности», разработанного Министерством экономического развития и торговли.

По данным АСНУ, на сегодня в Киеве стоимость услуги риелторов составляет 5-6% от суммы сделки.