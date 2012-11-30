В Луцке после реконструкции открыли обновленный ЦУМ «Луцк»

В Луцке 30 ноября после почти годовой реконструкции открыли обновленный центральный универсальный магазин «Луцк».

Как передает корреспондент УНИАН, в начале церемонии открытия, в которой также приняли участие представители местных властей, выступили девушки-барабанщицы, после чего всех желающих пригласили в ЦУМ.

В целом это событие собрало в центре города несколько сотен людей. Внутри и при входе для покупателей была организована развлекательная программа с клоунами, «живыми» скульптурами, оркестром, артистами.

На данный момент в обновленном ЦУМе работают 3 этажа и цокольный, где можно приобрести продукты питания. На первом этаже продают косметику, бижутерию и ювелирные изделия, а также мобильные телефоны, аксессуары и т.п. На втором и третьем этажах расположены бутики с брендовой одеждой.

Планируется, что на четвертом этаже будут продаваться спортивные товары, обувь, товары для детей. На пятом - заведения ресторанного типа и общественного питания. Эти этажи планируется открыть в середине декабря.

Напомним, что 4 декабря 2011 года в ЦУМе «Луцк» произошел пожар, который охватил площадь свыше 400 кв. м. Огонь полностью уничтожил первый этаж ЦУМа и частично второй. Во время пожара никто не пострадал. Однако уже в январе 2012 года ЦУМ начали реконструировать

Реконструкция ЦУМа проводилась в соответствии с проектом, созданным Институтом проектированием «Комфортбуд» (г. Львов). Официально реконструкция стартовала 3 января 2012 года. До пожара общая площадь помещений составляла 7716 кв. м, после реконструкции она увеличилась до 11471 кв. м.

В целом, здание не расширяли, но среди существенных изменений - надстройка верхней террасы. Кроме того, в обновленном ЦУМе подвальный этаж также используется в торговых целях. Сейчас там размещен продуктовый супермаркет.

Новые луцкий ЦУМ также оснастили лифтом и двусторонним эскалатором, а также улучшили условия для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, обновили фасад здания и вокруг ЦУМа облагородили территорию, уложили новую мостовую.