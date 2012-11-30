Metro продает свою сеть Real в Восточной Европе французской Auchan за 1,1 млрд евро

Варшава. Один из крупнейших ритейлеров в мире немецкая Metro Group договорилась о продаже своей сети гипермаркетов в Восточной Европе, в том числе, двух гипермаркетов в Украине, французской группе Auchan за около 1,1 млрд евро, объявила пресс-служба компании в пятницу.

Cогласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, Metro рассчитывает, что сделка после соответствующих разрешений антимонопольных органов будет закрыта в 2013 году.

"Продажа Real Eastern Europe группе Auchan включает 91 гипермаркет в Польше, России, Румынии и Украине, в том числе, 14 собственных магазинов", - отметила пресс-служба.

В будущем гипермаркеты real,- будут работать под брендом Auchan

Metro объяснила продажу своих активов в Восточной Европе желанием сконцентрироваться на развитии своего бизнеса в Германии.

Компания также сообщила, что сделка позволит получить ей 600 млн евро наличными и сократить чистый долг на 1,5 млрд евро.

Выручка от покупаемых Auchan гипермаркетов, где работает 20 тыс. человек, в прошлом году достигла 2,6 млрд евро.

Auchan на данный момент в Польше, Румынии, России и Украине управляет 98 гипермаркетами, трудоустраивая 65 тыс. сотрудников.

Справка УНИАН. ООО «реал,- Гипермаркет Украина» является дочерней компанией real,- International Holding GmbH, входящей в состав МETRO Group.

Компания real,- создана в 1992 году в Германии. Сегодня 439 магазинов компании работают в Германии, Польше, Турции, России и Румынии.

В Украине сеть представлена двумя гипермаркетами в Одессе и Киеве. Средняя торговая площадь гипермаркетов real,- составляет около 8,5 тыс. кв. м, ассортимент – 35 тыс. артикулов.

METRO Group – одна из крупнейших торговых компаний мира, объединяющая несколько торговых подразделений: METRO/Makro Cash & Carry, гипемаркеты real,- Media Markt, Saturn и универмаги Galeria Kaufhof. Группа оперирует 2,2 тыс. магазинами в 32 странах.

Компания «Ашан» была создана в 1961 году Жераром Мюлье в Рубе (Франция). Сегодня группа компаний «Ашан» представлена в 12 странах мира, включает в себя 1403 гипер- и супермаркета. Выручка компании в 2011 году составила 44,4 млрд евро, чистая прибыль - 810 млн евро. Инвестиции Auchan в 2011 году составили 1,6 млрд евро (без учета затрат на приобретение активов).

В Украине компания работает с 2008 года. На сегодня сеть включает 8 гипермаркетов - в Киеве (4), Макеевке (Донецкой области), Кривом Роге, Запорожье, селе Сокольники (Львовская обл.).