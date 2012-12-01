Мусоросвалки Киевской обл. не соответствуют санитарным требованиям, заявляет прокуратура

Фактически каждое свалка мусора, расположенная в Киевской области, не соответствует экологическим и санитарным требованиям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, по результатам проведенных в этом году проверок соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами возбуждено два уголовных дела. Дела рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров. Убытки на сумму свыше 100 тыс. грн возмещены в полном объеме во время досудебного следствия.

Кроме того, на устранение нарушений при обращении с отходами прокуратурой внесено 340 представлений, 34 протеста, к ответственности привлечено 293 должностных лица, 168 из которых – должностные лица контролирующих органов.

При прокурорском вмешательстве в бюджет возмещено 1 млн 903 тыс. грн. В суды заявлено исков на сумму 1 млн 300 тыс. грн, из которых удовлетворено исков на сумму 1 млн 102 тыс. грн.

В то же время, отметили в прокуратуре, процесс прогрессирующего накопления промышленных и бытовых отходов продолжается, а несанкционированные места складирования отходов находятся в каждом населенном пункте, и ни один полигон отходов в области не соответствует экологическим и санитарным требованиям, а две трети вообще не паспортизованы.

Прокурорские проверки подтвердили, что такое состояние предопределено, прежде всего, неподобающей работой и взаимодействием органов власти, управления и контроля.

Учитывая актуальность данного вопроса, с целью улучшения состояния законности в этой сфере, руководство прокуратуры области приняло решение вынести вопрос относительно состояния законности и правозащитной деятельности в сфере обращения с отходами на территории области на межведомственное совещание.

По его результатам определены совместные мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего взаимодействия по вопросам безопасного обращения с отходами на территории области, своевременного выявления и реагирования на факты нарушений законодательства.

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