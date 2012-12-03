Жилье на вторичном рынке Киева в ноябре подешевело на 0,1%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в ноябре т.г. снизилась на 0,1% - до 2017 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, с начала 2012 года долларовые цены на квартиры в Киеве уменьшились на 5%, а относительно ноября 2011 года - на 5,6%.

Аналитики портала отметили, что в ноябре по сравнению с октябрем квартиры на правом берегу Киева подорожали на 0,5% - до 1953 долл./кв. м. На левом берегу средние цены не изменились (1474 долл. за кв. м), а в центре - подешевели на 1,9%, до 2969 долл./кв. м.

В ноябре выросли цены на однокомнатные (на 0,7%, до 1878 долл./кв. м) и двухкомнатные (на 0,04%, до 2046 долл./кв. м) квартиры, снизились - на трехкомнатные (на 0,3%, до 1990 долл./кв. м) и четырехкомнатные (на 2,7%, до 2329 долл./кв. м) квартиры.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке Киева в ноябре 2012 года уменьшилось на 2,2% относительно октября и составило 18 194 квартиры. Объем предложения в общей площади и денежном выражении уменьшился соответственно на 1% и 1,3%.

Наибольшее количество квартир по итогам ноября предлагалось в Дарницком (23%), Шевченковском (14%) и Печерском (13%) районах. В Голосеевском – 11%, Днепровском – 9%, Соломенском – 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир – в Оболонском и Святошинском (по 6%), Деснянском и Подольском (по 5%) районах.

В отчете проанализировано 18 194 квартиры на вторичном рынке Киева.