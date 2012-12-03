Жилье на первичном рынке Киева в ноябре подешевело на 0,61%

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в ноябре 2012 года снизилась на 0,61% по сравнению с сентябрем т.г. - до 13 273 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная Недвижимость».

По данным портала, в ноябре квартиры эконом-класса подешевели на 0,2%, до 9764 грн./кв.м. При этом стоимость жилья бизнес-класса снизилась на 1,1% и составила 15 348 грн./кв.м, премиум-класса - выросла на 0,84% и составила 21 191 грн./кв.м.

В ноябре к продаже предлагались квартиры 65 операторами в 143 объектах. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Предложение квартир в ноябре в общей площади и денежном выражении на рынке новостроек Киева выросло на 2,5% и на 1,37% соответственно относительно октября 2012 года.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 61%. Новостройки бизнес-класса составляют 25% от общего количества, премиум-класса – 14%. За месяц доля новостроек эконом-класса увеличилась на 1%, премиум-класса уменьшилась на 1%.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.