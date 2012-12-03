В Украине за 10 месяцев продано 1,5 тыс. га земли на 1,1 млрд грн

В Украине за январь-октябрь 2012 года продано 2 572 земельных участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 1 510,56 га за 1,1 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

В частности, на земельных торгах продано 124 земельных участка площадью 46,25 га за 28,6 млн грн и права аренды на 616 земельных участков общей площадью 9645,34 га за 34,7 млн грн.

В ведомстве отметили, что с начала 2012 года от продажи земель несельскохозяйственного назначения в бюджеты разных уровней с учетом предыдущих поступлений поступило 1,2 млрд грн, что на 275 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Госземагентства, в январе-октябре 2011 года в Украине было продано 2794 земельных участка и прав аренды на них общей площадью 6741,5 га стоимостью 599,6 млн грн. Из них, в частности, на земельных торгах реализовано 60 земельных участков площадью 63,06 га стоимостью 39,1 млн грн и права аренды на 400 земельных участков общей площадью 5793,69 га стоимостью 20,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-июне 2012 года продано 1 427 земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 1,2 тыс. га стоимостью 550 млн грн.

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