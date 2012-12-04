Прокуратура Киева обязала проверить законность строительства в Десятинном переулке

Прокуратура Киева обязала контролирующие органы проверить законность строительства в Десятинном переулке, 3/5.

Как информирует пресс-служба столичной прокуратуры, поручение о проведении проверки дано Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве, Инспекции архстройконтроля и Главному управлению охраны культурного наследия КГГА.

Органы контроля обязаны представить выводы относительно законности выделения земельного участка и предоставления разрешительных документов на строительство.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября неизвестные снесли дом по адресу Десятинный переулок, 3, против сноса которого выступали киевские активисты.

В середине ноября постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма направила обращение УПЦ Киевского патриархата с просьбой обнародовать проект строительства по адресу: переулок Десятинный, 5, где тогда только что начался демонтаж старого здания.

По информации председателя этой комиссии Александра Бригинца, домик в переулке Десятинном, 5 демонтировали в соответствии с распоряжением КГГА от 07.09.2009 года «О разрешении на снос домов в переулке Десятинном, 3 буква А, Б и 5 буква Д в Шевченковском районе». Распоряжение выдано на основании проекта решения Киевсовета от 14.12.2007 года №1653 «О предоставлении разрешения Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата на проектирование и строительство комплекса зданий административного, жилого и хозяйственного назначения в переулке Десятинном, 3 буквы А, Б и 5 буква Д».

Как отмечали в комиссии, указанный старый дом расположен на территории, которая принадлежит двум заповедникам – «Софии Киевской» и «Древнему Киеву».