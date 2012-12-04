Кабмин предлагает 300 млн грн на программу удешевленной ипотеки в 2013 году

Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 300 млн грн на программу удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2013 году.

Об этом говорится в законопроекте №11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года.

Согласно пояснительной записке к документу, за счет этих средств планируется обеспечить частичное возмещение процентов по ипотечным кредитам, полученным заемщиками в банках на строительство или приобретение жилья в 2012 году, и заключить новые кредитные договоры.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. премьер-министр Николай Азаров заявлял, что Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2013 год 1 млрд грн на программу удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан.

Справка УНИАН. 25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В документе указывается, что кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривне под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 п.п. годовых.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В государственном бюджете 2012 года на компенсацию процентной ставки по данной ипотечной программе предусмотрен 1 млрд грн.

***

Кабмин предлагает предусмотреть 171 млн грн на обеспечение жильем молодежи в 2013 году

Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть Государственному фонду содействия молодежному жилищному строительству 171,039 млн грн на программы по обеспечению молодежи жильем в 2013 году.

Об этом говорится в законопроекте №11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года.

Согласно пояснительной записке к документу, в частности, по программе частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (для 7600 заемщиков) планируется предусмотреть 111,039 млн грн.

На реализацию программы по предоставлению льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья в проекте госбюджета на 2013 год предусмотрено 60 млн грн. За счет этих средств планируется предоставить 181 кредит на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья молодым семьям и одиноким молодым гражданам.

Кроме того, на увеличение уставного капитала Госфонда содействия молодежному жилищному строительству планируется выделить 40 млн грн. Предусматривается, что за счет этих средств будет предоставлено 120 кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.

Также по программе государственного льготного кредитования индивидуальных сельских застройщиков на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья в 2013 году планируется предусмотреть 47 млн грн.

На финансовую поддержку фонда в 2013 году предусматривается 6,85 млн грн. Средства будут направлены на обслуживание программ фонда.

Как сообщал УНИАН, члены Наблюдательного совета Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Владислав Лукьянов и Андрей Пинчук обратились к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой предусмотреть финансирование бюджетной программы льготного долгосрочного кредитования молодежи в размере 526,458 млн грн при доработке госбюджета на 2013 год.

Прогнозный объем финансирования в размере 526,458 млн грн на следующий год предусмотрен в Государственной программе обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы.