Жилье на вторичном рынке Одессы в ноябре подорожало на 0,4%

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре 2012 года выросла на 0,4% (6 долл.) – до 1 510 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался район Котовского со средним показателем 1 227 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 731 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 0,70% (12 долл.) – до 1 731 долл., в районе Черемушки – на 0,74% (9 долл.) – до 1 231 долл., в районе Таирово – на 0,07% (1 долл.) – до 1 408 долл.,

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в районе Молдаванка – на 0,47% (6 долл.) – до 1 277 долл., в поселке Котовского – на 0,16% (2 долл.) – до 1 227 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2012 года выросла на 0,2% (3 долл.) – до 1 504 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.