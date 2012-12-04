Жилье на вторичном рынке Киева в ноябре подорожало на 0,58%

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре текущего года выросла на 0,58% (11 долл.) – до 1 897 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 512 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 925 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 0,86% (25 долл.) – до 2 925 долл./кв. м, Шевченковском – на 0,51% (12 долл.) – до 2 357 долл./кв. м, Голосеевском – на 1,09% (19 долл.) – до 1 767 долл., Днепровском – на 0,62% (10 долл.) – до 1 613 долл., Оболонском – на 0,61% (12 долл.) – до 1 995 долл., Подольском – на 1% (18 долл.) – до 1 825 долл., Дарницком – на 0,58% (9 долл.) – до 1 554 долл., Святошинском – на 0,13% (2 долл.) – до 1 596 долл., Деснянском – на 0,20% (3 долл.) – до 1 512 долл./кв. м,

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Соломенском районе – на 0,30% (5 долл.) – до 1 684 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, в то же время, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в ноябре т.г. снизилась на 0,1% - до 2017 долл./кв. м.