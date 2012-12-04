Жилье на вторичном рынке Донецка в ноябре подорожало на 0,26%

На вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре 2012 года выросла на 0,26% - до 1 177 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 827 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 416 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья выросла в Кировском районе – на 1,11% (10 долл.) – до 912 долл./кв. м, Ворошиловском – на 0,57% (8 долл.) – до 1 416 долл., Ленинском – на 0,63% (6 долл.) – до 957 долл./кв. м, Куйбышевском – на 0,42% (4 долл.) – до 946 долл./кв. м, Петровском – на 0,36% (3 долл.) – до 827 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Киевском районе – на 0,08% (1 долл.) – до 1 327 долл., Калининском – на 0,25% (3 долл.) – до 1 203 долл., Пролетарском – на 0,21% (2 долл.) – до 947 долл., Буденновском – на 1,11% (11 долл.) – до 980 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2012 года стабилизировалась на уровне 1 174 долл./кв. м, сохранившись на отметке сентябрьских показателей.