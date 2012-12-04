Жилье на вторичном рынке Днепропетровска в ноябре подорожало на 0,34%

На вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в ноябре 2012 года выросла на 0,34%, или на 4 долл., – до 1 195 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 942 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 428 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Бабушкинском районе – на 0,71% (10 долл.) – до 1 428 долл., Красногвардейском – на 0,40% (5 долл.) – до 1 257 долл./кв. м, Индустриальном – на 0,72% (8 долл.) – до 1 117 долл., Самарском – на 0,58% (6 долл.) – до 1044 долл., Амур-Нижнеднепровском – на 0,48% (5 долл.) – до 1056 долл./кв. м, Ленинском – на 0,11% (1 долл.) – до 942 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 0,31% (4 долл.) – до 1 274 долл. Стабилизация стоимости квартир произошла в Кировском районе – на уровне 1 165 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в октябре 2012 года выросла на 0,34%, или на 4 долл., – до 1 191 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.