Жилье на вторичном рынке Львова в ноябре подорожало на 0,48%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в ноябре 2012 года выросла на 0,48%, или на 7 долл., – до 1 452 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 180 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 777 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 0,51% (9 долл.) – до 1 777 долл., Лычаковском районе – на 0,75% (10 долл.) – до 1 343 долл., Сиховском районе – на 0,60% (7 долл.) – до 1 180 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 0,47% (6 долл.) – до 1 288 долл., Зализнычном районе – на 0,08% (1 долл.) – до 1 334 долл./кв. м, Франковском районе – на 0,27% (4 долл.) – до 1 510 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в октябре 2012 года выросла на 0,07%, или на 1 долл., – до 1 445 долл./кв. м.